Куртуа: критика не задевает меня

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после мадридского дерби с «Атлетико» (0:0) в 7-м туре испанской Примеры признался, что не обращает внимания на критику.

«Критика не задевает меня. Я анализирую свои матчи с людьми, которые разбираются в футболе. Разговариваю со своими тренерами и одноклубниками», — приводит слова бельгийского голкипера Marca.

В нынешнем сезоне Куртуа пропустил 6 мячей в 6 матчах испанского первенства. Ещё 3 гола игрок пропустил в одной встрече Лиги чемпионов.

«Реал», набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В 8-м туре «сливочные» сыграют с «Гранадой». Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 5 октября, начало — в 17:00 мск.

Турнирная таблица Примеры доступна на «Чемпионате».