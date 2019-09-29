Мариу — о матче с «Зенитом»: большая победа и очень важные очки
Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал победу «железнодорожников» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0).
«Большая победа, очень важные очки и третья подряд победа в Российской Премьер-Лиге. Спасибо за поддержку! Давай, „Локомотив“!» — написал Мариу на странице в «Твиттере».
Благодаря этой победе «Локомотив» обошёл «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. У обеих команд, как и у «Ростова», по 23 очка. По дополнительным показателям лидирует «Ростов», «Локомотив» — второй, «Зенит» — на третьем месте.
В следующем туре чемпионата России московский «Локомотив» примет тульский «Арсенал», а петербургский «Зенит» сыграет с «Уралом». Обе встречи состоятся 6 октября.
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