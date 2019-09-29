«Витесс» Слуцкого в меньшинстве вырвал победу в матче с «Валвейком»

В матче 8-го тура нидерландской Эредивизии «Валвейк» принимал «Витесс» из Арнема, который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Валвейке на стадионе «Мандемакерс» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий «Витесса» Нуа Дико на 16-й минуте после передачи полузащитника Матуша Беро. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления защитника Юлиана Леливелда. Команда Слуцкого была наказана также пенальти, который успешно реализовал хавбек «Валвейка» Клинт Леманс. Победу «Витессу» принёс форвард Уссама Таннан, забивший с 11-метровой отметки на 77-й минуте.
«Витесс», набрав 17 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Валвейк» (1) — последнее, 18-е.
- 29 сентября 2019
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