«Наполи» обыграл «Брешию» в матче чемпионата Италии. Балотелли забил гол
В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Брешию». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый мяч забил нападающий «Наполи» Дрис Мертенс на 13-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев увеличил защитник Костас Манолас. На 67-й минуте отличился форвард «Брешии» Марио Балотелли, для которого этот гол стал дебютным за новый клуб.
«Наполи», набрав 12 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Брешия» (6) — 14-е.
В 7-м туре итальянского первенства «Брешия» 4 октября на своём поле сыграет с «Сассуоло», а «Наполи» 6 октября в гостях встретится с «Торино».
Посмотреть календарь матчей Серии А сезона-2019/20 можно на «Чемпионате».
Италия - Серия А. 6-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Брешия
Брешия
1:0 Мертенс – 13' 2:0 Манолас – 45+4' 2:1 Балотелли – 67'
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