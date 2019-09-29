«Наполи» обыграл «Брешию» в матче чемпионата Италии. Балотелли забил гол

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Брешию». Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Наполи» Дрис Мертенс на 13-й минуте. Перед свистком на перерыв преимущество хозяев увеличил защитник Костас Манолас. На 67-й минуте отличился форвард «Брешии» Марио Балотелли, для которого этот гол стал дебютным за новый клуб.

«Наполи», набрав 12 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Брешия» (6) — 14-е.

В 7-м туре итальянского первенства «Брешия» 4 октября на своём поле сыграет с «Сассуоло», а «Наполи» 6 октября в гостях встретится с «Торино».

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