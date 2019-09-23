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Балотелли: восторг от мысли об игре против Роналду? Нет, мне всё равно

Балотелли: восторг от мысли об игре против Роналду? Нет, мне всё равно
Футбол / Италия 0

Форвард «Брешии» Марио Балотелли поделился ожиданиями от матча пятого тура Серии А с «Ювентусом». Скандальный нападающий признался, что не считает матч с чемпионом Италии особенным.

«Вызывает ли у меня восторг мысль об игре против Криштиану Роналду? Нет. Мне всё равно. Он — великий чемпион, наряду с Месси является лучшим игроком в мире. Будет здорово сыграть против него.

Но для меня матч с «Ювентусом» является такой же игрой, как и с любой другой командой. Я постараюсь забить, как это делаю всегда. Ведь я хочу победить», — цитирует Балотелли Calciomercato.

Марио ещё не выходил на поле в составе нового клуба. Итальянский нападающий отбыл четырёхматчевую дисквалификацию с прошлого сезона. Он сможет дебютировать за «Брешию» в матче с «Ювентусом», который состоится завтра, 24 сентября.

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