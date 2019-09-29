«Рубин» и «Уфа» поделили очки в матче чемпионата России
В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Уфу». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 0:0.
Беспроигрышная серия «Уфы» в чемпионате России достигла трёх матчей. В предыдущих турах команда Вадима Евсеева одержала одну победу и один раз сыграла вничью. «Рубин» не выигрывает в РПЛ уже в течение пяти встреч кряду, при этом казанцы прервали серию поражений, которая состояла из четырёх матчей.
«Уфа», набрав 15 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российского первенства, «Рубин» (10) — 11-е.
В 12-м туре Премьер-Лиги «Уфа» дома сыграет с грозненским «Ахматом», а «Рубин» на своём поле встретится с «Тамбовом». Оба матча состоятся 5 октября.
Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
Уфа
Уфа
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