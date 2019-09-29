«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, которому ассистировал Чиро Иммобиле. В концовке тайма преимущество римского клуба увеличил Штефан Раду с передачи Луиса Альберто. На 59-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Кайседо с паса Милинкович-Савича. Окончательный счёт установил Иммобиле с передачи Луиса Фелипе Рамоса.

«Лацио», набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Также завершились ещё два матча 6-го тура. «Рома» на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко. «Удинезе» дома победил «Болонью» (1:0).