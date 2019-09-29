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«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А

«Лацио» и «Рома» добились побед в 6-м туре Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Пайретто.

Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, которому ассистировал Чиро Иммобиле. В концовке тайма преимущество римского клуба увеличил Штефан Раду с передачи Луиса Альберто. На 59-й минуте счёт до крупного довёл Фелипе Кайседо с паса Милинкович-Савича. Окончательный счёт установил Иммобиле с передачи Луиса Фелипе Рамоса.

«Лацио», набрав 10 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А.

Также завершились ещё два матча 6-го тура. «Рома» на выезде обыграла «Лечче» со счётом 1:0 благодаря голу Эдина Джеко. «Удинезе» дома победил «Болонью» (1:0).

Италия - Серия А. 6-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Милинкович-Савич – 7'   2:0 Раду – 40'   3:0 Кайседо – 59'   4:0 Иммобиле – 78'
Италия - Серия А. 6-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Окака Чука – 27'
Удаления: нет / Сориано – 90+6'
Италия - Серия А. 6-й тур
29 сентября 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Джеко – 56'
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