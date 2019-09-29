Деспотович: «Спартаку» сейчас очень тяжело играть и добиваться результата

Форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович прокомментировал победу в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

«Сегодня была очень тяжёлая игра. Мало кто может выиграть здесь на выезде. Мы сегодня показали, что мы те, кто может играть с любой командой Премьер-Лиги.

Сегодня на трибуне присутствовали мои мама и папа, конечно, мне это давало дополнительную мотивацию. Тот гол, который я забил и награду лучшему игроку матча я посвящаю им.

Я играл в таком клубе, как «Црвена Звезда», и прекрасно знаю эти ощущения, а также знаю, как и играть против таких команд. Нужно в первые 15-20 минут не пропустить гол, а потом добиваться победы. И да, мы слышали этот негатив в сторону «Спартака». Ребятам сейчас очень тяжело играть и добиваться результата, особенно когда идут поражения. Я хочу пожелать им удачи в следующих матчах", — передаёт слова Деспотовича корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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