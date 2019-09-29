Московский «Спартак» после четвёртого поражения подряд в Российской Премьер-Лиге отправил в отставку с поста главного тренера Олега Кононова.
К матчу 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто должен возглавить „Спартак“?
53-летний Кононов занял пост главного тренера «Спартака» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице российского национального чемпионата.
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