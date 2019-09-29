«Лестер» разгромил «Ньюкасл» со счётом 5:0

В матче 7-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон. В качестве его ассистентов выступили Ли Беттс и Иан Хассин.
Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Рикарду. В начале второго тайма преимущество «лис» увеличил Джейми Варди, которому ассистировал Харви Барнс. Через несколько минут счёт до крупного довёл Пол Дамметт, который отправил мяч в собственные ворота. На 64-й минуте четвёртый гол в ворота гостей провёл Варди с передачи Марка Олбрайтона. Окончательный счёт установил Онинье Ндиди с паса Джонни Эванса.
«Лестер Сити», набрав 14 очков, вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (5) — на 19-м месте.
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