Источник: «Спартак» сделал предложение Гаттузо

«Спартак» был заинтересован в том, чтобы преемником Олега Кононова на посту главного тренера команды стал бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Согласно информации источника, красно-белые сделали выгодное в финансовом плане предложение 41-летнему специалисту. Однако оно оказалось неубедительным для итальянца.

Ожидается, что в ближайшее время Гаттузо должен вернуться в Италию из России и возглавить «Дженоа». Руководство «грифонов» недовольно выступлениями команды под руководством Аурелио Андреацолли в текущем сезоне и готово предоставить экс-наставнику «Милана» карт-бланш. Сам Гаттузо заинтересован в работе с «Дженоа».

Напомним, Гаттузо покинул «Милан» 28 мая текущего года. Дженнаро возглавлял россонери с 2017 года. Ранее специалист тренировал молодёжную команду клуба. «Милан» завершил сезон-2018/19 на пятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не сумел выйти в Лигу чемпионов.