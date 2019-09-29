Дубль Варди и автогол — в видеообзоре матча «Лестер» — «Ньюкасл»
В 7-м туре чемпионата Англии «Лестер Сити» на своём поле разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 5:0. Встреча состоялась на стадионе «Кинг Пауэр». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.
На 16-й минуте счёт открыл Рикарду. В концовке тайма гости остались вдесятером из-за удаления Айзака Хэйдена. В начале второго тайма второй гол в ворот «сорок» забил Джейми Варди, которому ассистировал Харви Барнс. Через несколько минут игрок «Ньюкасла» Пол Дамметт отметился голом в собственные ворота. Довершили разгром гостей Варди, оформивший дубль, и Онинье Ндиди.
«Лестер Сити», набрав 14 очков, вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл Юнайтед» (5) — на 19-м месте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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