Юран: готов вытащить «Спартак», если будет возможность работать до конца сезона

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил о своей готовности возглавить московский клуб.

«Мне приятно, когда такой заслуженный человек, как Ефремов, говорит обо мне как о потенциальном тренере «Спартака». Могу ли я возглавить «Спартак»? А почему нет? Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Если берёшься за что-то, нужно не просто взяться, а ещё и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу – это одно, а вот можешь ли – это другой вопрос.

На данный момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить «Спартак». Я знаю, как это делается. Это нужно не то что жёстко, а действительно требовать, спрашивать и доносить игрокам по-мужски. Вы за это получаете и огромную заработную плату, и база есть, и стадион. Это не должно уходить на второй план.



Бывают удобные и неудобные тренеры. Я отношу себя ко вторым. У меня есть своё мнение, своя цель, я несу ответственность. Многих это не устраивает, и из-за этого появляются моменты, когда не поймёшь, с кого спрашивать», – сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.