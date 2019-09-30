Юран — о Кононове в «Спартаке»: тренер должен управлять командой, а не наоборот

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о неудачной работе в московском клубе экс-наставника красно-белых Олега Кононова.

«Причины неудачи Кононова в «Спартаке»? Не команда должна управлять тренером, а тренер командой. Я всегда говорил и буду говорить, тренер должен определять, кого из футболистов покупать. В Европе тренер принимает решение и с тренера потом спрашивают потому, что тренер играл в футбол, он видит и чувствует, под какую философию брать игрока. У нас, к сожалению, всё наоборот», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

К ближайшему матчу красно-белых будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.



После 11 туров «Спартак» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.