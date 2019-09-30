Рибери: болельщикам «Милана» сейчас приходится непросто

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал победу над «Миланом» (3:1) в 6-м туре Серии А.



«Я доволен собой и командой. Играть на «Сан-Сиро» – всегда что-то волшебное. Это огромная арена, здесь всегда много фанатов. Сейчас болельщикам «Милана» непросто, но мы выступили хорошо. Для нас эта победа и эта игра были важны.



Да, я старый, но на поле ощущаю себя молодым! Футбол – моя жизнь, я люблю то, чем занимаюсь. Я с большим желанием приехал в «Фиорентину», и очень рад, что у команды всё идёт отлично, всё получается.



Я здесь, чтобы помогать «Фиорентине», ее игрокам и болельщикам. Я очень доволен собой, но мне нужно ежедневно много работать, каждую неделю, чтобы играть на таком уровне, как сегодня против «Милана», – приводит слова Рибери Sky Sport Italia.

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