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«Милан» заинтересован в услугах Шевченко

«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно информации источника, наставник «россонери» может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. Также не исключено, что руководство клуба даст 52-летнему специалисту доработать с командой следующую неделю. При таком раскладе Джампаоло проведёт во главе «Милана» ещё один матч — с «Дженоа» на следующих выходных. В случае очередной неудачи тренер будет отправлен в отставку, а руководство будет иметь время, связанное с играми сборных, для поиска ему замены.

В настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее выражал желание в будущем возглавить «россонери».

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