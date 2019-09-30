«Милан» заинтересован в услугах Шевченко
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло близок к увольнению, сообщает Tuttomercatoweb.
Согласно информации источника, наставник «россонери» может быть отправлен в отставку уже в ближайшее время. Также не исключено, что руководство клуба даст 52-летнему специалисту доработать с командой следующую неделю. При таком раскладе Джампаоло проведёт во главе «Милана» ещё один матч — с «Дженоа» на следующих выходных. В случае очередной неудачи тренер будет отправлен в отставку, а руководство будет иметь время, связанное с играми сборных, для поиска ему замены.
В настоящее время в «Милане» склоняются к приглашению наставника сборной Украины Андрея Шевченко, который ранее выражал желание в будущем возглавить «россонери».
«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд
- 30 сентября 2019
-
01:19
-
00:54
-
00:52
-
00:34
-
00:31
-
00:05
-
00:04
- 29 сентября 2019
-
23:52
-
23:39
-
23:36
-
23:20
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:58
-
22:55
-
22:40
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:14
-
22:13
-
21:55
-
21:42
-
21:39
-
21:27
-
21:24
-
21:22
-
20:57
-
20:52
-
20:47
-
20:35
-
20:33
-
20:31
-
20:27
Партнерский контент