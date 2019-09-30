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Фонсека: «Рома» могла выиграть со счётом 6:0

Фонсека: «Рома» могла выиграть со счётом 6:0
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал результат матча Серии А с «Лечче» (1:0).

«Мы должны были победить в этом матче, поэтому довольны результатом. Мы показали отличный футбол, контролировали игру и создали много голевых моментов.

Да, нам не удалось забить с пенальти, но, думаю, мои игроки потрудились на славу. Знаем, что наша тактика позволяет сопернику создавать моменты, но сегодня мы могли выиграть с разницей в пять или шесть мячей.

Смоллинг и Манчини сыграли хорошо, было важно не пропустить. Не думаю, что система игры важна так же, как движение команды. Мне понравилось, как команда сегодня передвигалась по полю, всё было слаженно», – приводит слова Фонсеки Football Italia.

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