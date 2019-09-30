Конте попросил купить ему Матича

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обратился к руководству клуба с просьбой приобрести зимой полузащитника «Манчестер Юнайтед» Неманью Матича, сообщает Calciomercato.



«Интер» уже готов начать переговоры с самим футболистом, контракт которого истекает в конце сезона. Матич не имеет стабильного места в составе «Манчестер Юнайтед», но появился на поле в трёх последних играх команды.



На сербского футболиста также претендуют «Милан» и «Ювентус».

Матич перешёл в «МЮ» из «Челси» в 2017 году. В этом сезоне серб потерял место в стартовом составе команды. Ранее Матич защищал цвета «Челси», «Бенфике», «Витессе», «Кошице» и «Колубаре». Всего за свою карьеру провёл 435 матчей, в которых забил 25 голов.