Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович может догнать его в последнем туре
Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отличился голом в выездном матче MLS с «Миннесотой Юнайтед» и помог своей команде добыть ничью со счётом 1:1.
Для мексиканского футболиста этот мяч стал уже 31-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, Вела повторил рекорд соревнования, установленный форвардом «Атланты Юнайтед» Хосефом Мартинесом в прошлом сезоне.
На сегодня второе место в списке лучших бомбардиров MLS занимает нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, на счету которого 29 голов. Командам предстоит провести ещё по одному матчу в регулярном чемпионате, после чего начнётся стадия плей-офф. Таким образом, 37-летний швед ещё может догнать и даже обойти Велу.
Видео гола Велы доступно в «твиттере» MLS.
Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером» — 3:4
- 30 сентября 2019
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