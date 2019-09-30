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Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович может догнать его в последнем туре

Вела повторил голевой рекорд MLS, Ибрагимович может догнать его в последнем туре
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела отличился голом в выездном матче MLS с «Миннесотой Юнайтед» и помог своей команде добыть ничью со счётом 1:1.

Для мексиканского футболиста этот мяч стал уже 31-м в нынешнем розыгрыше первенства. Таким образом, Вела повторил рекорд соревнования, установленный форвардом «Атланты Юнайтед» Хосефом Мартинесом в прошлом сезоне.

На сегодня второе место в списке лучших бомбардиров MLS занимает нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, на счету которого 29 голов. Командам предстоит провести ещё по одному матчу в регулярном чемпионате, после чего начнётся стадия плей-офф. Таким образом, 37-летний швед ещё может догнать и даже обойти Велу.

Видео гола Велы доступно в «твиттере» MLS.

Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером» — 3:4
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