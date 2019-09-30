Эмери сравнил игру с «Манчестер Юнайтед» с футбольным симулятором

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Испанский тренер рассказал, что знает о неудачной серии лондонцев на «Олд Траффорд». «Арсенал» не побеждает в Манчестере уже 13 лет.
«Когда я слышу об этой серии, мне это напоминает футбольный симулятор, в котором перед игроком ставятся задачи. За выполнение задач полагаются награды.
Между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» идёт особая война. Но я считаю, что «Арсенал» готов выиграть следующую битву», — приводит слова Эмери BT Sport.
«Арсенал» после шести туров АПЛ набрал 11 очков, лондонцы находятся на восьмом месте в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 11-й строчке. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится сегодня, 30 сентября. Начало — в 22:00 мск.
- 30 сентября 2019
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