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Сёмин: «Локомотив» должен учесть ошибки из предыдущих матчей с «Атлетико»

Сёмин: «Локомотив» должен учесть ошибки из предыдущих матчей с «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о сильных сторонах «Атлетико» в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а также рассказал о настроении своих подопечных.

«У «Атлетико» много хороших игроков в каждой линии. Но самое сильное качество – командная игра. «Атлетико» знает свои задачи и выполняет программу, которую требует тренер. Они сильны не одним футболистом, а командой.

Настроение у нас хорошее. Мы должны учесть ошибки, которые допустили в предыдущих матчах с «Атлетико». Но самое важное в футболе не то, что было вчера, а предстоящие 90 минут. Нужно оставаться сконцентрированными на протяжении всего матча. А дальше жизнь покажет.

Что касается матча «Атлетико» с «Реалом», он дал хорошую информацию – дерби, тяжёлая игра. Такая же была у нас с «Зенитом». Разберём эту информацию с игроками», — цитирует Сёмина пресс-служба «Локомотива».

Матч «Локомотив» – «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве, начало – в 22:00 мск.

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