Чорлука: самый опасный в составе «Атлетико» — их тренер Симеоне

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится завтра, 1 октября.

«Страх перед соперником? Нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов. Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.

Мы помним те матчи. Сыграли тогда не на своём уровне, и «Атлетико» заслуженно победил. Но это было давно. У нас другая команда, «Атлетико» изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.

Жоао Фелиш? Это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.

Самый опасный у «Атлетико» — тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. «Атлетико» силён командной игрой. Они оказывают на соперника серьёзный прессинг», — приводит слова Чорлуки пресс-служба «Локомотива».