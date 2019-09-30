Чорлука: самый опасный в составе «Атлетико» — их тренер Симеоне

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико», который состоится завтра, 1 октября.
«Страх перед соперником? Нет. Мы весь прошлый сезон старались попасть в Лигу чемпионов. Для нас удовольствие играть с такими командами. Завтра отдадим все силы и посмотрим, что будет.
Мы помним те матчи. Сыграли тогда не на своём уровне, и «Атлетико» заслуженно победил. Но это было давно. У нас другая команда, «Атлетико» изменился. Постараемся исправить ошибки, которые тогда допустили. Думаю, завтра результат будет лучше.
Жоао Фелиш? Это очень качественный футболист, быстрый, играет в хорошем темпе. Будет непросто. Мы должны сыграть плотно и страховать друг друга.
Самый опасный у «Атлетико» — тренер Симеоне. Он очень эмоциональный, как и наш тренер. «Атлетико» силён командной игрой. Они оказывают на соперника серьёзный прессинг», — приводит слова Чорлуки пресс-служба «Локомотива».
- 30 сентября 2019
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