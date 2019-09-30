Карасёв получил назначение на матч Лиги Европы «Фейеноорд» — «Порту»

На матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Порту» будет работать российская бригада арбитров, сообщает официальный сайт клуба.

Главным арбитром назначен Сергей Карасёв. В качестве его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Виталий Мешков.

«Фейеноорд» и «Порту» выступают в группе G. Матч между голландским и португальским клубами пройдёт 3 октября в Роттердаме на стадионе «Де Куйп». Начало встречи — в 19:55 мск.

«Порту», набрав три очка, лидирует в турнирной таблице группы G. «Фейеноорд» (0) — на последнем, четвёртом месте.

40-летний Карасёв является арбитром ФИФА с 2010 года. В июне 2013 года он вошёл в элитную категорию арбитров УЕФА, но в декабре 2014 года не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.