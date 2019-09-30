Санчес прекратил общение с игроками «МЮ» после перехода в «Интер»

Чилийский нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес перестал общаться с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» после ухода из английского клуба, сообщает The Sun.
По сведениям издания, после перехода в «Интер» чилиец не написал ни одного сообщения в командный чат манкунианцев в «Ватсап». При этом Крис Смоллинг, перешедший летом из «МЮ» в «Рому» на правах аренды, по-прежнему поддерживает отношения с игроками английского клуба. Что касается Санчеса, то он, будучи игроком «МЮ», редко общался с партнёрами по команде.
30-летний Санчес перешёл в «Интер» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.
- 30 сентября 2019
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
17:58
-
17:50
-
17:34
-
17:22
-
17:15
-
17:13
-
17:05
-
17:03
-
17:03
-
16:51
-
16:37
-
16:30
-
16:20
-
16:11
-
16:10
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:42
-
15:27
-
14:55
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:31
-
13:50
-
13:48
-
13:33
-
13:25
-
13:22