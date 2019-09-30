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Санчес прекратил общение с игроками «МЮ» после перехода в «Интер»

Санчес прекратил общение с игроками «МЮ» после перехода в «Интер»
Футбол / Англия 0

Чилийский нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес перестал общаться с бывшими одноклубниками по «Манчестер Юнайтед» после ухода из английского клуба, сообщает The Sun.

По сведениям издания, после перехода в «Интер» чилиец не написал ни одного сообщения в командный чат манкунианцев в «Ватсап». При этом Крис Смоллинг, перешедший летом из «МЮ» в «Рому» на правах аренды, по-прежнему поддерживает отношения с игроками английского клуба. Что касается Санчеса, то он, будучи игроком «МЮ», редко общался с партнёрами по команде.

30-летний Санчес перешёл в «Интер» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах итальянской Серии А, забил один гол, а также получил одну красную карточку. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2022 года.

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