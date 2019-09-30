Симеоне: комплимент Чорлуки приятен, но сила «Атлетико» — в командных действиях

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отметил важность командных действий в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом».



«Чорлука сказал, что самый опасный игрок „Атлетико“ — Симеоне? Ну, я же не игрок. Но комплимент приятен. Мы команда, и наша сила в этом. Мы действуем как единый организм, сила „Атлетико“ — в командных действиях, так было и остаётся», — передаёт слова Симеоне корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» — «Атлетико» состоится завтра, 1 октября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).

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