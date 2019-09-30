Итальянский тренер был уволен за оскорбление 16-летней активистки Греты Тунберг

Клуб итальянской Серии D «Гроссето» уволил тренера молодёжной команды Томмазо Касалини за оскорбление 16-летней активистки Греты Тунберг. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Несколько дней назад Тунберг выступила на климатическом саммите в ООН, обвинив мировое сообщество в бездействии. Также шведка заявила, что у неё украли мечты и детство.

После этого Касалини на своей странице в «Фейсбуке» написал оскорбление в адрес девушки: «Она — шлюха! Она уже в подходящем возрасте, чтобы работать».

За это руководство «Гроссето» уволило тренера с формулировкой, что его поведение не соответствует политике клуба, который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.



Позже Касалини извинился за свои слова: «Я хотел бы публично извиниться перед всеми, начиная с Греты Тунберг, за пост, который я написал в „Фейсбуке“ на прошлой неделе».