Тухель: Мбаппе может выйти в основе в матче с «Галатасараем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил, что нападающий команды Килиан Мбаппе может сыграть в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем».



«Килиан Мбаппе может появиться в основе или выйти на замену, но пока он не готов играть все девяносто минут.



Атмосфера на турецких стадионах всегда удивительная. Нам очень важно уверенно действовать в таких условиях. Но я не думаю, что турецкие болельщики как-то повлияют на нашу подготовку к матчу», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Галатасарай» — ПСЖ состоится 1 октября в Стамбуле на стадионе «Али Сами Йен». Начало встречи — в 22:00 мск. Обслужит встречу польский арбитр Шимон Марциняк. В качестве его ассистентов выступят Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.