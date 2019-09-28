Тухель: отношения между Неймаром и Мбаппе являются ключевыми для «ПСЖ»
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель отметил, что отношения нападающих Неймара и Килиана Мбаппе являются важными для французской команды.
«Отношения между Неймаром и Мбаппе являются ключевыми для „Пари Сен-Жермен“. Их взаимосвязь может принести много пользы команде. Мбаппе восстанавливался после травмы на протяжении некоторого времени, и мы должны проявить терпение. В ближайшем матче Килиан не сможет сыграть все 90 минут. Мы должны суметь адаптироваться к ситуации и сопернику», — приводит слова Тухеля Goal.com.
Сегодня, 28 сентября, «ПСЖ» сыграет с «Бордо» в матче 8-го тура французской Лиги 1. Встреча состоится на стадионе «Матмут-Атлантик» в Бордо. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.
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