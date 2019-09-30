Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

Первый канал в прямом эфире покажет матчи сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Шотландии и Кипра.
Матчи можно будет посмотреть также на официальном сайте телеканала.
Матч Россия — Шотландия состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45 мск. Матч Кипр — Россия пройдёт 13 октября в Никоссии и начнётся в 19:00 мск.
Сборная России, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Лидером группы является сборная Бельгии (18). Россиянам для гарантированного выхода в финальную стадию Евро-2020 достаточно набрать пять очков в оставшихся четырёх матчах отборочного турнира.
Расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
- 30 сентября 2019
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