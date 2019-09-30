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Симеоне — резервному рефери после оскорблений Рамоса: у тебя маленькие яйца

Симеоне — резервному рефери после оскорблений Рамоса: у тебя маленькие яйца
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в ходе матча 7-го тура испанской Примеры с «Реалом» (0:0) высказывал претензии помощнику главного арбитра Рубену Бесеррилю Гомесу и резервному судье Альберто Гонсалесу Эрнандесу, сообщает AS.

В ходе первого тайма Симеоне услышал, как капитан «сливочных» Серхио Рамос оскорбил оскорбил ассистента арбитра, сказав в его адрес: «Сукин сын». После этого Симеоне подбежал к помощнику рефери и закричал: «Как ты позволяешь такое? Он назвал тебя сукиным сыном». Через несколько мгновений аргентинский специалист обратился к резервному арбитру, жестом изобразив миниатюрный предмет: «У тебя вот такие маленькие яйца — вот такие!».

Позже к протестам присоединился нападающий «Атлетико» Диего Коста, который сказал главному арбитру встречи Хосе Луису Гонсалесу Гонсалесу: «Меня дисквалифицировали на восемь матчей за нечто, что было вдвое безобиднее».

Источник: Рамос оскорбил судью, но не получил никакого наказания
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