Кин: Сульшер — замечательный парень, ему нужно дать время

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал выступление «красных дьяволов» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:1).
«Сульшер — замечательный, честный парень. Работа пока тяжёлая, но в команде шесть-семь молодых игроков, которые учатся.
У нас нет терпения, мы все хотим успеха ещё вчера, но нужно дать человеку время. Он расстроен, находится под давлением, но пока справляется.
Обеим командам не хватало качества в игре. Не хватало голов и созданных моментов. Дайте этим парням время. Хотя при такой игре ни одна из этих команд не будет в четвёрке сильнейших», — приводит слова Кина Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте.
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