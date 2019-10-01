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«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к Чалову

«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к Чалову
«Кристал Пэлас» сохраняет интерес к Чалову
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов продолжает находиться в сфере интересов зарубежных клубов.

Как сообщает Evening Standard, «Кристал Пэлас», предпринимавший попытки заполучить 21-летнего российского футболиста в минувшее летнее трансферное окно, сохраняет интерес к игроку.

Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи, а также получил 1 жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.

«Кристал Пэлас» после семи туров занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 11 очков.

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