Игроки «Атлетико» пообщались с российскими фанатами перед матчем с «Локомотивом»

Футболисты мадридского «Атлетико» перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» встретились со своими российскими болельщиками.
В дружеском общении с поклонниками мадридцев приняли участие Коке Ресуррекьон и Жоау Фелиш.
«Мы хорошо провели время!» — написала пресс-служба «Атлетико» в «Твиттере».
Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 22:00 мск.
Напомним, в 1-м туре группового этапа турнира «Локомотив» обыграл леверкузенский «Байер» (2:1), а мадридский «Атлетико» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» (2:2).
Ранее стало известно, что полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вернулся в общую группу «железнодорожников» в преддверии встречи с «Атлетико». Хавбек травмировался в матче РПЛ с «Ростовом» в конце августа.
- 1 октября 2019
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