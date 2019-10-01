«Моё обычное голландское утро». Слуцкий опубликовал смешное видео
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в своём «инстаграме» опубликовал забавный ролик.
На видео мужчина увлечённо занимается на тренажёре. Российский специалист сопроводил ролик следующей подписью: «Моё обычное голландское утро».
Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году, а ранее руководил такими командами, как «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и сборная России. Все командные трофеи специалист завоевал у руля «армейцев». Под его руководством ЦСКА трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
После восьми туров «Витесс» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 17 очков и уступая лишь «Аяксу» (20), ПСВ (20) и «АЗ Алкмар» (19).
Слуцкому пришлось очень сильно понервничать. Обошлось
Самая «российская» команда Нидерландов выиграла с приключениями.
- 1 октября 2019
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