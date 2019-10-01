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Роналду: всё ещё люблю футбол, но мне начала нравиться жизнь за его пределами

Роналду: всё ещё люблю футбол, но мне начала нравиться жизнь за его пределами
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился мыслями о возможном будущем вне футбола.

«Я не сумасшедший. Я не одержим тренировками – я одержим успехом, а это совсем разные вещи. Я всё ещё люблю футбол, мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Возраст не имеет значения, всё дело в ментальности. В последние пять лет мне начала нравиться жизнь вне футбола, так что кто знает, что произойдёт в следующие пару лет.

Мне не хочется кому-либо подражать. Нужно всё время быть самим собой, но всегда можно заимствовать мелкие детали у тех, кто служит хорошим примером. Это касается не только футбола, но и других видов спорта. У лучших спортсменов одна рабочая этика», — цитирует Роналду Sport Bible.

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