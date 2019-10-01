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«Ницца» разорвала контракт с игроком, укравшим у одноклубника часы за € 70 тыс.

«Ницца» разорвала контракт с игроком, укравшим у о
«Ницца» разорвала контракт с игроком, укравшим у одноклубника часы за € 70 тыс.
Футбол / Франция 0

«Ницца» расторгла соглашение с нападающим Ламином Диаби после недавнего инцидента с кражей часов, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

В сентябре из раздевалки французской команды пропали часы форварда Каспера Дольберга за € 70 тыс. В краже заподозрили Диаби, и спустя некоторое время 18-летний футболист признался в совершённом преступлении, прибыв на клубную базу со своими адвокатами и извинившись перед главным тренером Патриком Виейра.

По информации источника, следующей командой Ламина станет «Париж», занимающий последнее место в турнирной таблице Лиги 2.

Диаби, родившийся в 30 км от Ниццы, выступал за клуб с 13-летнего возраста. В нынешнем сезоне нападающий не выходил на поле. В прошлой кампании он принял участие в шести матчах французской Лиги 1.

Источник: форвард «Ниццы» признался в краже часов одноклубника за € 70 тыс.
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