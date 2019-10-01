Крал: у этого состава «Спартака» огромный потенциал
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал оценил потенциал нынешнего состава красно-белых.
«У нас не просто молодая команда, но ещё и абсолютно новая. Летом в клуб пришло очень много игроков. Мы молоды, и нам ещё предстоит многому научиться. Уверен, у этого состава огромный потенциал.
Победы «Спартака» – вопрос времени? Абсолютно точно. Нам нужно начать побеждать. Как ни парадоксально, пауза на международные матчи может помочь нам. Думаю, отъезд в сборные поможет нам вернуть вкус побед. Если каждый из нас одержит победу с национальной командой, то мы вернёмся в клуб полными сил», — приводит слова Крала Sport.cz.
После 11 туров «Спартак», набрав 14 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Крал: уже прошёл через ритуал для новичков «Спартака» — поход в баню
- 1 октября 2019
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