Сёмин: у нас часто идут матчи, такое количество травм — это закономерно

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) поделился информацией о ситуации с травмированными игроками команды.

«Мне кажется, Жемалетдинов выбыл надолго. По Смолову, думаю, ничего страшного. По братьям — Алексей вот-вот выйдет. Фарфан, наверное, выйдет после Нового года. У нас очень часто идут матчи, наверное, такое количество травм — это закономерно, организм не выдерживает», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Мадридский «Атлетико» набрал 4 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. Соперниками испанского и российского клубов по группе являются туринский «Ювентус» и леверкузенский «Байер».