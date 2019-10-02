Ковач — о разгроме «Тоттенхэма»: это был звёздный час немецкого футбола

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (7:2).

«Определенно никто о таком даже не мечтал. Мы знали, что нас здесь ожидает. Игра была очень интенсивной — «Тоттенхэм» оказывал на нас сильное давление. В начале нам не доставало агрессивности. Играя в Англии, для начала нужно выстоять. Но с 30-й минуты наша команда играла чрезвычайно хорошо.

Второй гол перед самым перерывом был очень важен. После перерыва мы играли так, как я себе это и представлял. Это был звёздный час немецкого футбола, но завтра мы должны снова сосредоточиться на Бундеслиге. В этом году перед нами стоят большие задачи, мы хотим многого добиться», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.