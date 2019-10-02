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Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила

Футбольные болельщики требовали от журналистки пок
Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила
Футбол / Италия 0

Болельщики «Наполи» оценили красоту журналистки, проходящей мимо их трибуны.

Заметив девушку, фанаты начали скандировать «Покажи грудь!». Журналистка в ответ дала понять, что не станет этого делать, и повернула вниз большой палец. Потом она всё же поприветствовала зрителей, помахав им рукой.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 2 октября, «Наполи» предстоит сыграть на выезде с «Генком» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт на стадионе «Луминус Арена» в Генке, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. В 1-м туре подопечные Карло Анчелотти на своём поле победили действующего триумфатора турнира «Ливерпуль». Также соперником неаполитанцев по группе является «Ред Булл Зальцбург».

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