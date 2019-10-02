Гончаренко: Дзагоев — это больная тема для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о травматичности полузащитника Алана Дзагоева в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом», который состоится завтра, 3 октября, в Москве и начнётся в 19:55 мск.
«Дзагоев – наша больная тема. После того как он получил рецидив, Алан сам зарекается говорить о том, когда он вернётся. Возможно, через неделю вернётся в общую группу, но говорить о том, когда он сыграет, тяжело. Он очень к себе прислушивается. Надеемся, он ещё порадует нас своей игрой. Он очень важен даже на тренировках, так что мы все его ждём.
Лига Европы – турнир скоротечный, любые потери очков в первых турах несут сложности. Ключевыми играми для меня являются спаренные матчи, которые у нас будут с «Ференцварошем». К пятому туру ты уже примерно понимаешь, на каком месте можешь быть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 2 октября 2019
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