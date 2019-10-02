РФС приостановил сертификацию арены «КАМАЗа» за инцидент с фанатами «Спартака»

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилл Мельников сообщил, что после истории с болельщиками «Спартака», которых в Набережных Челнах перед началом матча 1/16 финала Кубка России запирали на ключ, сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена.



«Случай на стадионе в Челнах стал поводом для проверки стадионов. Стадион «КАМАЗ» не устранил ряд предписаний, которые мы выдавали при сертификации.



Сертификация стадиона «КАМАЗ» приостановлена. Матчи он сможет проводить только тогда, когда будут устранены все нарушения», — передаёт слова Мельникова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Кроме того футбольный клуб «КАМАЗ» получил максимально суровое наказание за инцидент с фанатами «Спартака» во время матча 1/16 финала Кубка России.

«КАМАЗ» получил максимально суровое наказание за инцидент с фанатами «Спартака»