«Спартак» продлил контракт с Данилиным, который ранее получил тяжёлую травму

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Максимом Данилиным, выступающим за вторую команду.
«У нас две новости о полузащитнике «Спартака-2» Максиме Данилине. Хорошая и, к сожалению, плохая.
Начнём с плохой: Максим получил серьёзную травму. Врачи диагностировали у него повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.
И хорошая новость. Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трёхлетнем соглашении, но с учётом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года.
Желаем Максиму скорейшего выздоровления и новых успехов в составе красно-белых!" — сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».
- 2 октября 2019
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
17:02
-
16:59
-
16:48
-
16:42
-
16:32
-
16:20
-
15:56
-
15:50
-
15:30
-
15:29
-
15:22
-
15:12
-
15:06
-
14:53
-
14:50
-
14:48
-
14:26
-
14:25
-
14:23
-
14:09
-
13:46
-
13:38
-
13:35
-
13:24
-
13:23
-
13:16
-
13:07
-
12:55
-
12:36
-
12:25
-
12:11
-
11:51