«Спартак» продлил контракт с Данилиным, который ранее получил тяжёлую травму

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Максимом Данилиным, выступающим за вторую команду.

«У нас две новости о полузащитнике «Спартака-2» Максиме Данилине. Хорошая и, к сожалению, плохая.

Начнём с плохой: Максим получил серьёзную травму. Врачи диагностировали у него повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. На восстановление 18-летнего футболиста может уйти до восьми месяцев.

И хорошая новость. Данилин подписал новый контракт со «Спартаком»! Изначально речь шла о трёхлетнем соглашении, но с учётом сложившихся обстоятельств руководство приняло решение поддержать талантливого воспитанника и предложить ему контракт на четыре года.

Желаем Максиму скорейшего выздоровления и новых успехов в составе красно-белых!" — сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».