Отец Дзагоева: об Алане, наверное, доложили «Спартаку», но ЦСКА его перехватил

Елибзар Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, что сын мог перейти в «Спартак».

«Сын играл за академию Коноплёва в финале турнира против «Локомотива», он стал лучшим бомбардиром и лучшим футболистом. Ну а на турнире были агенты. Наверное, доложили в «Спартак». Но его перехватил ЦСКА.

Сын пробился на самый верх за счёт характера. Талант? И он тоже. Но ему, к сожалению, всегда не хватало скорости", — сказал Елибзар Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав в 11 турах 25 очков.