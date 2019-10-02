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Отец Дзагоева: об Алане, наверное, доложили «Спартаку», но ЦСКА его перехватил

Отец Дзагоева: об Алане, наверное, доложили «Спартаку», но ЦСКА его перехватил
Футбол / РПЛ 0

Елибзар Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, рассказал, что сын мог перейти в «Спартак».

«Сын играл за академию Коноплёва в финале турнира против «Локомотива», он стал лучшим бомбардиром и лучшим футболистом. Ну а на турнире были агенты. Наверное, доложили в «Спартак». Но его перехватил ЦСКА.

Сын пробился на самый верх за счёт характера. Талант? И он тоже. Но ему, к сожалению, всегда не хватало скорости", — сказал Елибзар Дзагоев в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы. В текущем сезоне на футбольное поле в матчах за ЦСКА он не выходил.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА лидирует, набрав в 11 турах 25 очков.

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