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Рибалта: болельщики «Зенита» без ума от Малкома, новости о расизме — ложь

Рибалта: болельщики «Зенита» без ума от Малкома, новости о расизме — ложь
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг информацию о том, что болельщики петербургского клуба не приняли нападающего Малкома.

«Здесь все без ума от Малкома. Новости о расистских оскорблениях — ложь, которая распространилась в интернете. Есть видео, подтверждающее это. Правда в том, что приход Малкома в „Зенит“ добавил клубу престижа и поставил нас на футбольную карту, так как мы сумели приобрести игрока напрямую у „Барселоны“, — приводит слова Рибалты AS.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока, предположительно, составит € 6,5 млн за сезон.

Видео: болельщики «Зенита» приветствуют Малкома
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