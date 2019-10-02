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«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса

«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
Футбол / Лига чемпионов 0

«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1.

Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте. Гостей вперёд вывел Лаутаро Мартинес после передачи Алексиса Санчеса. Хозяева смогли сравнять счёт после перерыва. После передачи Артуро Видаля красивым ударом в касание ворота Самира Хандановича поразил Луис Суарес. Он же принёс «Барселоне» и победу. Получив передачу от Лионеля Месси, Суарес переиграл вратаря гостей ударом с нескольких метров.

В турнирной таблице группы F «Барселона» поднялась на 2-е место. В её активе 4 очка. «Интер» занимает 3-е место. Миланский клуб набрал лишь одно очко.

Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
0:1 Мартинес – 2'   1:1 Суарес – 58'   2:1 Суарес – 84'
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