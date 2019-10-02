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«Зенит» обыграл «Бенфику» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в домашнем матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота и упрочил преимущество петербургского клуба. Через 8 минут форвард хозяев Сердар Азмун довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, нападающий португальской команды Рауль Де Томас сократил отставание в счёте.

«Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур
02 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Дзюба – 21'   2:0 Диаш – 70' (автогол)   3:0 Азмун – 78'   3:1 Де Томас – 85'
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