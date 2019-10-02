«Зенит» обыграл «Бенфику» в домашнем матче Лиги чемпионов

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал «Бенфику». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 21-й минуте счёт открыл нападающий «Зенита» Артём Дзюба. Во втором тайме, на 70-й минуте, защитник «Бенфики» Рубен Диаш срезал мяч в собственные ворота и упрочил преимущество петербургского клуба. Через 8 минут форвард хозяев Сердар Азмун довёл счёт до разгромного. В концовке встречи, на 85-й минуте, нападающий португальской команды Рауль Де Томас сократил отставание в счёте.



«Зенит» набрал 4 очка и возглавил турнирную таблицу группы G. «Бенфика» (0) — на последнем, 4-м месте. Соперниками команд по группе являются «Лион» и «РБ Лейпциг».