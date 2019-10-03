«Зенит» убрал «Бенфику»! Оздоев и Дзюба – короли!

«Зенит» одержал первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака набрала четыре очка и возглавила свою группу. Сине-бело-голубые не дали шансов «Бенфике» за исключением напряжённой концовки, продемонстрировав организованный и качественный футбол. Даже гол португальцев – подарок самого «Зенита». В том эпизоде Йордан Осорио выкатил мяч в ноги Раулю Де Томасу, а Андрей Лунёв прыгнул с места, хотя мог бы сделать маленький шажочек, чтобы лучше подготовиться к отражению удара. Но это лишь ложка дёгтя в бочке мёда. Чемпион России убедительно переиграл чемпиона Португалии.

Главные события матча «Зенит» – «Бенфика»:

— Петербург 3,5 года ждал возвращения Лиги чемпионов. Последний домашний матч «Зенита» в этом турнире состоялся в марте 2016-го, когда сине-бело-голубые проиграли на «Петровском» в 1/8 финала как раз «Бенфике» (1:2). Сегодня перед игрой на «Газпром Арене» гимн ЛЧ исполнили Балтийский симфонический оркестр и хор Михайловского театра. Фанаты хозяев подготовили яркий перфоманс.



— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сыграл в четыре защитника, а не в пять, как в первом туре с «Лионом». По сравнению с матчем 11-го тура РПЛ с «Локомотивом» в основе чемпиона России произошли две перестановки: Игорь Смольников и Олег Шатов заменили Вячеслава Караваева и Юрия Жиркова. Неожиданное появление Шатова было связано с тем, что Малком по-прежнему травмирован, а команде нужна скорость на флангах.

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— Очень сильный первый тайм выдали Магомед Оздоев и Артём Дзюба. Закономерно, что именно они создали гол «Зенита». Оздоев совершил впечатляющий рывок и накрыл со спины Любомира Фейсу, а Дзюба хладнокровно реализовал момент. Магомед вообще здорово работал в прессинге: ещё один похожий эпизод с его участием завершился опасным ударом Шатова.

— Статистика к перерыву свидетельствовала о равенстве сил на поле (владение мячом 46% на 54%; удары – 8:7), но на самом деле игра шла по плану «Зенита». Команда Семака эффективно накрывала «Бенфику» при розыгрыше мяча, загоняла соперника во фланги. Численное преимущество в средней линии не давало чемпиону Португалии игрового перевеса.



— «Зенит» показал домашнюю заготовку к матчу с «Бенфикой» – оригинальное исполнение углового. Дуглас Сантос разыграл мяч с выскочившим из гущи игроков «Бенфики» Шатовым и сразу же пробил. Если бы мяч попал в сетку, а не чиркнул по перекладине, петербургская команда забила бы супергол.

— Во втором тайме команда Семака имела возможности реализовывать своё преимущество ещё до 60-й минуты, когда начались разрывы из-за утомлённости игроков. В частности, хозяева получили прекрасный момент со штрафным для Ярослава Ракицкого. Странно, что пробил не он, а Себастьян Дриусси. Возможно, решили удивить соперника. Хотя для Ракицкого было бы удобнее, если бы мяч стоял чуть правее.



— Шатов хорошо отыграл свои полтора тайма, напомнив о том игроке, который несколько лет назад ярко выступал в Лиге чемпионов за «Зенит» Андре Виллаш-Боаша. Самое ценное, что Олег очень полезно отработал на команду, показал силу воли. Семак в свою очередь вовремя заменил «наевшегося» Шатова на Вячеслава Караваева. Хозяева перешли на схему 3-5-2, а Караваев после блестящего паса Вильмара Барриоса организовал второй гол сине-бело-голубых.

— Вы видели третий гол «Зенита»? Такое нельзя пропускать! Как быстро сообразили и как тонко всё исполнили Оздоев, Дзюба и Сердар Азмун! Жаль, что вскоре после этого судья отменил из-за небольшого офсайда второй гол Азмуна. «Зенит» на кураже побежал добивать раскрывшуюся «Бенфику» и делать разницу мячей, которую, возможно, придётся считать на финише. Счёт 4:0 был бы намного приятнее, чем 3:1.