Дзюба: у Малкома очень неприятная травма, редкая для футбола

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) рассказал о травме полузащитника петербургского клуба Малкома. Напомним, хавбек получил повреждение 10 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.
«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата 22-летнего игрока предположительно составляет € 6,5 млн за сезон.
- 3 октября 2019
-
02:31
-
02:04
-
01:41
-
01:20
-
01:05
-
01:00
-
00:59
-
00:57
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:20
-
00:18
- 2 октября 2019
-
23:56
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
23:31
-
23:29
-
23:24
-
23:10
-
22:59
-
22:58
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:19
-
22:05
-
21:49
-
21:46
-
21:31
-
21:23