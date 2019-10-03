Дзюба: у Малкома очень неприятная травма, редкая для футбола

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1) рассказал о травме полузащитника петербургского клуба Малкома. Напомним, хавбек получил повреждение 10 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:0) и с тех пор на поле не выходил.



«Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Он пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом этого года. Его трансфер обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата 22-летнего игрока предположительно составляет € 6,5 млн за сезон.