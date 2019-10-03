УЕФА признал Дзюбу лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика»
Нападающий Артём Дзюба признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика» (3:1).
«Ай да Артем! Дзюба признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Бенфика», — сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
Напомним, Артём Дзюба стал автором первого забитого мяча в ворота «Бенфики». Российский форвард отличился на 21-й минуте матче. Результативной передачей отличился Магомед Оздоев.
После 2 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 4 очка. В матче 1-го тура сине-бело-голубые сыграли вничью с «Лионом» (1:1). В следующем туре «Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 23 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.
Дзюба: всё складывалось в пользу «Зенита» в матче с «Бенфикой»
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